『アウトレット品 屏風 屏風のみ 13号 本仕立 三曲屏風 扇緑ボカシ 23a-ya-0228【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 11時 24分に出品され04月15日 11時 24分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アウトレット品。見本使用、展示品です。

アウトレット品 屏風 屏風のみ 13号 本仕立 三曲屏風 扇緑ボカシ 幅100〜105cm (23a-ya-0228) インテリア ディスプレイ 見切処分品