『アウトレット品 五月人形五月屏風 屏風のみ 23号 古代 金シケ 桐枠 二曲一双屏風 22a-ya-2772【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 20時 43分に出品され03月29日 20時 43分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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アウトレット品。見本使用、展示品です。

アウトレット品 五月人形五月屏風 屏風のみ 23号 古代 金シケ 桐枠 二曲一双屏風 幅105〜110cm (22a-ya-2772) インテリア ディスプレイ 見切処分品