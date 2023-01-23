『メタルクリスタル らくらくヨーヨーセット 100入【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 02時 58分に出品され03月28日 02時 58分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

メタルクリスタル らくらくヨーヨーセット 100入



【商品説明】

・パッケージデザインは変更になる場合があります

・パール調のきれいなヨーヨー/クリスタル・・・・透き通った色が涼しげなヨーヨーネオパターン、2種のアソート、100個、糸ゴム100本、しばらずパッチン（スタンド1個、クリップ100個）、らくらくポンプ1本、作り方説明書1枚、つり紙100枚、つり金30個、サイズゲージ1枚



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。