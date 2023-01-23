『新品未開封 仮面ライダービルド 変身ベルト DXビルドドライバー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 18時 09分に出品され04月06日 18時 09分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 国内正規品（メーカー検品のためテープ二重貼りの場合があります）

初期不良はメーカー対応でお願いします

箱に少しイタミがあります



仮面ライダー ビルド



