『ゴースト 飾り 装飾 光る お化け ライトアップ フレーム おばけ 2.4m 大きい 屋内 屋外 デコレーション 通常便は送料無料【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 00時 07分に出品され04月18日 00時 07分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ハロウィンにぴったり!

屋内屋外で楽しめるインフレータブルゴーストオブジェ。

約2.4mの巨大なゴーストがお家周りや室内を楽しく彩ります。



＊サイズ：高さ約2.4m

＊屋内または屋外のディスプレイ用