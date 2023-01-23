『室内遊び アート 電動 スピンアート 子供 クラフト 工作 セット 知育【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 00時 46分に出品され03月13日 00時 46分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 モーターで回転させながらワクワクするようなアートを描くスピンアートセットです。6色12本の染料と30枚の紙が付属しています。



＊本体サイズ：約32cm

＊対象年齢：３歳から１１歳

＊別途乾電池が必要です。

＊表記は全て英語で和訳は付属しません。



【警告】窒息の危険などがありますので３歳未満のお子様にはお与えにならないでください。