『パウパトロール レスキューナイト HQ トランスフォーミング プレイセット チェイス フィギュア付き Rescue Knights/ドラゴン/おもちゃ/プレゼント/クリスマス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 20時 34分に出品され03月04日 20時 34分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
パウパトロール レスキューナイト
HQ トランスフォーミング プレイセット
Paw Patrol， Rescue Knights
Castle HQ Transforming 11-Piece Playset
with Chase and Mini Dragon Draco Action Figures
玉座、宝箱、ハシゴなど8つのアクセサリーを搭載しています。
塔を上げると大砲が現れ、網を発射して城を守り、
塔のてっぺんにある見張り台でドラゴンのスパークスを見張ります（別売り）！
チェイスとドラコのアクションフィギュア 青いドラゴンの鎧を着たチェイスや、
ミニドラゴンのドラコなどのアクションフィギュアで、
バーキングバーグでの中世の冒険をお楽しみください。
図書館にあるチェイスの隠し部屋、廊下にある落とし戸の床、
ダンジョンから脱出するための秘密の通路など、城のあちこちにある部屋を発見しよう。
・対象年齢：3歳以上
※輸入品の為、パッケージにダメージ、小キズ、擦れ等ある場合が御座います。
表記はすべて英語になります。
予めご了承頂きます様宜しくお願い致します。
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落札価格8260円
993 入札履歴
終了
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