パウパトロール レスキューナイト HQ トランスフォーミング プレイセット チェイス フィギュア付き Rescue Knights/ドラゴン/おもちゃ/プレゼント/クリスマス【コストコ お買い得】

商品情報

パウパトロール レスキューナイト

HQ トランスフォーミング プレイセット



Paw Patrol， Rescue Knights

Castle HQ Transforming 11-Piece Playset

with Chase and Mini Dragon Draco Action Figures



玉座、宝箱、ハシゴなど8つのアクセサリーを搭載しています。

塔を上げると大砲が現れ、網を発射して城を守り、

塔のてっぺんにある見張り台でドラゴンのスパークスを見張ります（別売り）！



チェイスとドラコのアクションフィギュア 青いドラゴンの鎧を着たチェイスや、

ミニドラゴンのドラコなどのアクションフィギュアで、

バーキングバーグでの中世の冒険をお楽しみください。



図書館にあるチェイスの隠し部屋、廊下にある落とし戸の床、

ダンジョンから脱出するための秘密の通路など、城のあちこちにある部屋を発見しよう。





・対象年齢：3歳以上



※輸入品の為、パッケージにダメージ、小キズ、擦れ等ある場合が御座います。

表記はすべて英語になります。

予めご了承頂きます様宜しくお願い致します。