『新品FCソフト 8ビットコレクション 4本セット SFC用クリアケース10枚セット JNNEX RETRO-8BITSET ファミコン対応 レトロフリーク非対応【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 10時 57分に出品され04月14日 10時 57分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【重要】レトロフリークではご利用いただけません。動作保証は純正ファミコンもしくはJNNEX社製RETRODUOになります。

下記タイトル4本セットに3Aカンパニー社製レトロコレクションクリアケース（RCC-SFCCASE-5P×2個）10枚セットになったお買い得セットです。

・8ビットコレクション ジャレコ Vol.1

収録タイトル：エクセリオン/フォーメーションZ/フィールドコンバット/シティコネクション

・8ビットコレクション ジャレコ Vol.2

収録タイトル：忍者じゃじゃ丸くん/エスパ冒険隊/ピンボールクエスト(海外版)

・8ビットコレクション データイースト Vol.1

収録タイトル：バーガータイム/サイドポケット/ドラゴンニンジャ(海外版)/バギーポッパー/大怪獣デブラス/ダークロード

・8ビットコレクション カルチャーブレーン Vol.1

収録タイトル：飛龍の拳/スーパーチャイニーズ/スーパーチャイニーズ2