『スター・ウォーズ ダース・ベイダー ナーフ ライトセーバー おもちゃ レッド 武器 赤【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 11時 22分に出品され03月12日 11時 22分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 スター・ウォーズのダース・ベイダーのおもちゃのライトセーバーです。やわらかい素材で作られており、屋外・屋内共に遊べます。



＊対象年齢：４歳以上

＊こちらの商品はハズブロ社の製品です。