『スター・ウォーズ ダース・ベイダー ナーフ ライトセーバー おもちゃ レッド 武器 赤【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 11時 22分に出品され03月12日 11時 22分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スター・ウォーズのダース・ベイダーのおもちゃのライトセーバーです。やわらかい素材で作られており、屋外・屋内共に遊べます。
＊対象年齢：４歳以上
＊こちらの商品はハズブロ社の製品です。
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落札価格8260円
304 入札履歴
終了
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