『ミッキーマウス コスプレ ベビー 幼児 子供 コスチューム 赤ちゃん 衣装 ハロウィン 仮装 ねずみ年 2020年 子年【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 06時 41分に出品され03月23日 06時 41分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ミッキーマウスのベビー・幼児用コスチュームです。耳付き帽子、手袋、ボディースーツのセットです。
＊タイツ、靴は含まれておりません。
＊ディズニー公式ライセンス商品です。
【メーカー参考サイズ】
＊0−6M(身長約66cm迄、胸囲約44.4cm、ウエスト約46.9cm、体重約9.5kg迄)
＊6−12M(身長約77.4cm迄、胸囲約46.9cm、ウエスト約48.2cm、体重約11.3kg迄)
＊12−24M(身長約76.2-86.3cm、胸囲約46.9-52cm、ウエスト約48.2-50.8cm、体重約11.3-13.6kg)
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落札価格8260円
815 入札履歴
終了
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