SONY 純正 PS5 数量限定 DualSense ワイヤレスコントローラー “FINAL FANTASY XVI” リミテッドエディション CFIJ-15500【2025年度カレンダ】

商品情報

SONY 純正 PlayStation5 新品

DualSense ワイヤレスコントローラー

“FINAL FANTASY XVI” リミテッドエディション 数量限定

デュアルセンス PS5 ファイナルファンタジー16





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ご理解の上ご購入ください。





・商品説明

『FINAL FANTASY XVI』をモチーフにした

限定デザインのコントローラーです。

「クリスタル」をタッチパッドに据えた繊細な紋様が、

ミッドナイト・ブラックのDualSense ワイヤレスコントローラーに、

鮮やかなブルーとメタリック感のあるゴールドで描かれています。





発売日 2023年06月22日

販売元 ソニー・インタラクティブエンタテインメント

対応機種等 PlayStation5

品番 CFIJ-15500

JAN 4948872016704