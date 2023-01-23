『SONY 純正 PS5 数量限定 DualSense ワイヤレスコントローラー “FINAL FANTASY XVI” リミテッドエディション CFIJ-15500【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 16時 37分に出品され03月23日 16時 37分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SONY 純正 PlayStation5 新品
DualSense ワイヤレスコントローラー
“FINAL FANTASY XVI” リミテッドエディション 数量限定
デュアルセンス PS5 ファイナルファンタジー16
※仕入れ時、または輸送時に外箱の破れ・凹みが
生じる可能性がございます。
大変申し訳ございませんが、外箱不良による
返品・交換は対応できかねます。
また、初期不良・故障等は
メーカーへのお問い合わせとなります。
当店では交換・修理等のご対応はできかねます。
上記をご了承の上購入をお願い致します。
ご理解の上ご購入ください。
・商品説明
『FINAL FANTASY XVI』をモチーフにした
限定デザインのコントローラーです。
「クリスタル」をタッチパッドに据えた繊細な紋様が、
ミッドナイト・ブラックのDualSense ワイヤレスコントローラーに、
鮮やかなブルーとメタリック感のあるゴールドで描かれています。
発売日 2023年06月22日
販売元 ソニー・インタラクティブエンタテインメント
対応機種等 PlayStation5
品番 CFIJ-15500
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落札価格8260円
751 入札履歴
終了
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