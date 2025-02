送料無料◆絵梦トイズ（エモントイズ） SEKIRO：Shadows Die Twice デフォルメフィギュア (1BOX) （ZT105615）【お歳暮】

商品情報

送料無料絵梦トイズ(エモントイズ) SEKIRO:Shadows Die Twice デフォルメフィギュア (1BOX)



フロム・ソフトウェアの大人気ゲーム「SEKIRO:Shadows Die Twice (セキロ:シャドウズ ダイ トゥワイス)」より、主要キャラ6人の約11cmサイズのデフォルメフィギュアが登場!

1BOXで全6種コンプリート可能です。



全6種

・狼

・九郎

・薬師エマ

・狼(修羅)

・葦名弦一郎

・葦名一心



(C)FromSoftware,Inc. Published by ACTIVISION. (C)WanXin Culture Technology Co.,Ltd



全高:約110mm

1BOX(6個入り)での販売となります。



※1BOXで全種揃います。



※こちらの商品を含む配送は送料無料とさせて頂きます。



※お1人様3BOXまで



ご注文・ご予約のキャンセルは原則承れませんのでご注意下さい。



