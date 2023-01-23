『Yodonami 交換ヘッドホンケーブル MDR-Z1R MDR-Z7 AH-D600 AH-D7100 AH-D7200ヘッドフォン NW【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 19時 11分に出品され03月29日 19時 11分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Yodonami 交換ヘッドホンケーブル MDR-Z1R MDR-Z7 AH-D600 AH-D7100 AH-D7200ヘッドフォン NW
【商品説明】
・コネクタ：φ4.4バランス(5極) -3.5mm*2；24K金メッキ接点による接触抵抗低減・経年劣化対応
・対応プレーヤー：NW-WM1Z NW-WM1A NW-ZX300A ウォークマン TA-ZH1ES PHA-2A ヘッドホンアンプ
・対応機種：MDR-Z1R MDR-Z7 AH-D600 AH-D7100 AH-D7200ヘッドホン
・導体：高純度 単結晶銅線6N-OCC+銀メッキ；線長：120cm;
【サイズ】
高さ : 1.80 cm
横幅 : 5.80 cm
奥行 : 7.00 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8260円
133 入札履歴
終了
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