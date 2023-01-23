『シード S-1 両眼分 2枚 ハードコンタクトレンズ 高酸素透過性レンズ ポスト便 送料無料 代引不可 seed【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 09時 08分に出品され03月13日 09時 08分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 こちらの商品は、保証交換はございませんのでご了承下さい。



[製造国] 日本製(レンズ外箱に記載)

[製造販売元] 株式会社シード

※商品の品質保証はこちらの法人が保証いたします

※コンタクトレンズは高度管理医療機器の為、必ず眼科にて処方されたレンズをお間違えの無い様ご注文・ご使用をお願い申し上げます

[広告文責] オフィスキィ株式会社 046-876-6824

[区分] 高度管理医療機器 販売許可番号：第02210201