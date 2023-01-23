『シード S-1 両眼分 2枚 ハードコンタクトレンズ 高酸素透過性レンズ ポスト便 送料無料 代引不可 seed【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 09時 08分に出品され03月13日 09時 08分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
こちらの商品は、保証交換はございませんのでご了承下さい。
[製造国] 日本製(レンズ外箱に記載)
[製造販売元] 株式会社シード
※商品の品質保証はこちらの法人が保証いたします
※コンタクトレンズは高度管理医療機器の為、必ず眼科にて処方されたレンズをお間違えの無い様ご注文・ご使用をお願い申し上げます
[広告文責] オフィスキィ株式会社 046-876-6824
[区分] 高度管理医療機器 販売許可番号：第02210201
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カラコン 2week リッチスタンダード アンビエンスシリーズ 【6箱セット】 2ウィーク 1箱6枚入 度あり 度なし 14.0mm ナチュラル 2週間 カラーコンタクト
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-1.75 度あり) 4個セット
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アーティラル 2week UVモイスト 6枚入り 6箱 カラコン 2ウィーク 度あり 度なし 度付き│アキュビュー ディファイン 代替えに
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カラコン ワンデー エンジェルカラー バンビシリーズ ヴィンテージ 10枚入 6箱 1day 益若つばさ カラーコンタクトレン
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落札価格8260円
558 入札履歴
終了
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