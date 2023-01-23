『2代目登場 3way メンズ ビジネスリュック ビジネスバッグ 20L メンズ 鞄 通勤 出張 USB 充電 防水 送料無料【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 12時 18分に出品され04月11日 12時 18分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
人気ブランド「BOPAI」の最新作！
今までの商品よりさらにグレードアップ
・従来のモデルより、USBの充電が50%スピードアップ！
・バッグのマチが調整可能です！
通勤のスマートモード、出張用のたっぷり収納モード。
・ネルクッション付き！
パソコン、タブレットを安心保護
・キャリーサポーター機能付き
出張は勿論、旅行にもビッタリ。
・メッシュ仕様
背面パネルとショルダーベルトは
通気性の良いメッシュ仕様のクッションバット付き。
外側ポケットのファスナーのストラップはブルーとレッドに付け替えが可能。
シンプルなデザインですのでビジネスシーンのほか日常使いにもおすすめです。
カラー :ブラック
サイズ：約Ｗ29.0×Ｈ45.0×Ｄ16.0〜22.0cm
重量：約1300g
素材：合成皮革/ポリエステル/カーボンコーティング
機能：15.6インチ対応 USB充電機能設置 防水使用 キャリーサポート
USBポートの使い方
Type-A：外側のデバイスへ充電(OutPut)
Type-C：カバン内のデバイスへの給電(InPut)
※Type-Cポートから外側のデバイスへの充電は出来ません。
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落札価格8260円
797 入札履歴
終了
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