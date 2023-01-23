2代目登場 3way メンズ ビジネスリュック ビジネスバッグ 20L メンズ 鞄 通勤 出張 USB 充電 防水 送料無料【新年の贈り物】

商品情報

人気ブランド「BOPAI」の最新作！

今までの商品よりさらにグレードアップ



・従来のモデルより、USBの充電が50%スピードアップ！



・バッグのマチが調整可能です！

通勤のスマートモード、出張用のたっぷり収納モード。



・ネルクッション付き！

パソコン、タブレットを安心保護



・キャリーサポーター機能付き

出張は勿論、旅行にもビッタリ。



・メッシュ仕様



背面パネルとショルダーベルトは

通気性の良いメッシュ仕様のクッションバット付き。





外側ポケットのファスナーのストラップはブルーとレッドに付け替えが可能。



シンプルなデザインですのでビジネスシーンのほか日常使いにもおすすめです。





カラー :ブラック

サイズ：約Ｗ29.0×Ｈ45.0×Ｄ16.0〜22.0cm

重量：約1300g

素材：合成皮革/ポリエステル/カーボンコーティング

機能：15.6インチ対応 USB充電機能設置 防水使用 キャリーサポート

USBポートの使い方

Type-A：外側のデバイスへ充電(OutPut)

Type-C：カバン内のデバイスへの給電(InPut)

※Type-Cポートから外側のデバイスへの充電は出来ません。