『ショルダーバッグ セカンドポーチ 小さめ ミニショルダー 本革 軽量 横型 ブランド SADDLE 25925 牛革 高級レザー 豊岡 日本製 冠婚葬祭 旅行 お出掛 鞄倶楽部【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 17時 37分に出品され04月11日 17時 37分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【 商品説明 】
流行に左右されないデザイン、使いやすさが魅力のセカンドポーチ。
着脱式ショルダーベルトを使うことで様々なスタイルに早変わり！
オイル加工を施したソフトな牛革（オイルヌメ革）を使用。
小さいサイズながら充実した収納力と使い勝手の良さが魅力！
街持ちや旅行のサブバッグ、通院など幅広く使えます。
安心と信頼の日本製鞄（兵庫県豊岡市にて生産）
YKKファスナー使用
【 商品詳細 】
素 材：オイルヌメ革 [牛革]
サイズ：横幅24cm×高さ13cm×厚み4.5cm
重 量：約 310g
カラー：クロ・チョコ
生産地：日本製（ 兵庫県豊岡市にて生産 ）
仕様：
・正面/ファスナーポケット
・メインルーム内部/ファスナーポケット、オープンポケットＸ3、カード入れ
その他：
・着脱式ショルダーベルト
・サイドハンドル付き
※商品のデザイン・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※天然の本牛革を使用している為、商品により多少風合いの違いや小傷が御座います。
※商品の色合いに関しましては画像の『表示環境等』により見え方が異なる場合が御座います
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落札価格8260円
269 入札履歴
終了
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