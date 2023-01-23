ショルダーバッグ セカンドポーチ 小さめ ミニショルダー 本革 軽量 横型 ブランド SADDLE 25925 牛革 高級レザー 豊岡 日本製 冠婚葬祭 旅行 お出掛 鞄倶楽部【お歳暮】

商品情報

【 商品説明 】

流行に左右されないデザイン、使いやすさが魅力のセカンドポーチ。

着脱式ショルダーベルトを使うことで様々なスタイルに早変わり！

オイル加工を施したソフトな牛革（オイルヌメ革）を使用。

小さいサイズながら充実した収納力と使い勝手の良さが魅力！

街持ちや旅行のサブバッグ、通院など幅広く使えます。

安心と信頼の日本製鞄（兵庫県豊岡市にて生産）

YKKファスナー使用



【 商品詳細 】

素 材：オイルヌメ革 [牛革]

サイズ：横幅24cm×高さ13cm×厚み4.5cm

重 量：約 310g

カラー：クロ・チョコ

生産地：日本製（ 兵庫県豊岡市にて生産 ）

仕様：

・正面/ファスナーポケット

・メインルーム内部/ファスナーポケット、オープンポケットＸ3、カード入れ

その他：

・着脱式ショルダーベルト

・サイドハンドル付き



※商品のデザイン・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※天然の本牛革を使用している為、商品により多少風合いの違いや小傷が御座います。

※商品の色合いに関しましては画像の『表示環境等』により見え方が異なる場合が御座います