『お茶請け おやつ 宇治抹茶使用 香る 抹茶せんべい 60g×10袋セット 送料無料【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 16時 59分に出品され03月15日 16時 59分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 宇治抹茶使用 香る 抹茶せんべい 60g×10袋 送料無料 昔抹茶の香りと鮮やかな緑をそのまま生かして、一口サイズの食べやすい大きさに焼き上げました おかし ギフト プレゼント お茶 御歳暮 2023 ギフト お茶 内祝い 還暦祝い 男性 女性 父 母 贈り物 香典返し



【関連検索キーワード】送料無料 業務用 美味しい 飲みやすい お茶 国産 健康茶 健康食品 ギフト プレゼント おみやげ お土産 内祝い お返し 出産祝い 結婚祝い 母の日 父の日 敬老の日 お中元 暑中見舞い 暑中御見舞 暑中お見舞い 残暑見舞い 残暑御見舞 残暑お見舞い お歳暮 お年賀 挨拶 お礼 レビュー 楽天 母の日ギフト 父の日ギフト 敬老の日ギフト お中元ギフト お歳暮ギフト お年賀ギフト 還暦祝い 人気 おすすめ 香典返し 男性 女性 父 母 妻 夫 祖父 祖母 おじいちゃん おばあちゃん 定年退職 夫婦 両親 退職祝い 贈答 贈答用 楽天 通販 販売 日本制造 Made in Japan