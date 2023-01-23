『ふるさと納税 南城市 秋うっちん粒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 18時 03分に出品され03月29日 18時 03分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送種別：通常
・提供元：株式会社仲善
お申し込み・配送・その他
・発送時期：お申し込み後、1週間程度で順次発送予定
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から2週間程度
[最短順次発送] クラウンメロン 白等級 1玉 約1.3kg 桐化粧箱 静岡県産 高品位 マスクメロン 秋ギフト 夏ギフト お中元 御中元
¥ 8260
【最短順次発送】 クラウンメロン 白等級 1玉 約1.8kg 化粧箱 静岡県産 高品位 マスクメロン 秋ギフト 夏ギフト お中元 御中元
¥ 8260
業務用イタリアンジェラート・プリンブディーノ 4L
¥ 8258
業務用イタリアンジェラート・クリームチーズ 4L
¥ 8258
業務用デコレーションジェラート・ベリーベリータルト 4L
¥ 8258
業務用デコレーションジェラート・ティラミス 4L
¥ 8258
チューリップローズ ROSE COLLECTION 25個入 御礼
¥ 8258
オリヒロ株式会社 完全無臭にんにく粒 180粒×6個セット
¥ 8257
ハウス食品株式会社 フルーチェベース ピーチ 12個入（6個×2ケース） 【JAPITALFOODS】 （7〜10日要・キャンセル不可）
¥ 8256
ハウス食品株式会社 フルーチェベース ピーチ 12個入（6個×2ケース） 【JAPITALFOODS】 （7〜10日要・キャンセル不可）
¥ 8256
ハウス食品株式会社 フルーチェベース ピーチ 12個入（6個×2ケース） 【JAPITALFOODS】 （7〜10日要・キャンセル不可）
¥ 8256
ハウス食品株式会社 フルーチェベース ピーチ 12個入（6個×2ケース） 【JAPITALFOODS】 （7〜10日要・キャンセル不可）
¥ 8256
ハウス食品株式会社 フルーチェベース イチゴ1kg×12個（6×2ケース） 【JAPITALFOODS】 （7〜10日要・キャンセル不可）
¥ 8256
ハウス食品株式会社 フルーチェベース イチゴ1kg×12個（6×2ケース） 【JAPITALFOODS】 （7〜10日要・キャンセル不可）
¥ 8256
ハウス食品株式会社 フルーチェベース イチゴ1kg×12個（6×2ケース） 【JAPITALFOODS】 （7〜10日要・キャンセル不可）
¥ 8256
ハウス食品株式会社 フルーチェベース イチゴ1kg×12個（6×2ケース） 【JAPITALFOODS】 （7〜10日要・キャンセル不可）
¥ 8256
ヘルシーフード株式会社 イオンサポート りんご味 徳用 2Kg 4袋 （7〜10日要・キャンセル不可）
¥ 8256
ヘルシーフード株式会社 イオンサポート りんご味 徳用 2Kg 4袋 （7〜10日要・キャンセル不可）
¥ 8256
落札価格8260円
985 入札履歴
終了
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