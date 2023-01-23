『チョーヤ チョーヤ ユズ CHOYA YUZU 750ml瓶×6本 1ケース 6本【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 02時 21分に出品され04月25日 02時 21分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品情報
|商品名
|チョーヤ ユズ 750ml
|原材料名
|砂糖（国内製造）、ゆず（四国産）、酒精
|梅の種類
|四国産ゆず
|栄養成分
|（100ml当たり）エネルギー158kcalたんぱく質
0g脂質0g炭水化物19g食塩相当量0g
|アルコール分
|14%
|販売者
|チョーヤ
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4905846118123
商品コード
017-668751-006
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落札価格8260円
45 入札履歴
終了
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