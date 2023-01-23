『チョーヤ チョーヤ ユズ CHOYA YUZU 750ml瓶×6本 1ケース 6本【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 02時 21分に出品され04月25日 02時 21分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品情報 商品名 チョーヤ ユズ 750ml 原材料名 砂糖（国内製造）、ゆず（四国産）、酒精 梅の種類 四国産ゆず 栄養成分 （100ml当たり）エネルギー158kcalたんぱく質

0g脂質0g炭水化物19g食塩相当量0g アルコール分 14% 販売者 チョーヤ 商品カテゴリ 四国うまいもんや !店 お酒 リキュール 果汁 食品 ドリンク、水、お酒 梅酒、果実酒 果実酒

JANコード/ISBNコード 4905846118123

商品コード 017-668751-006