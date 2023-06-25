カールカナイゴルフ ビッグロゴ メッシュ切替 ストレッチ パンツ メンズ 新作2023年モデル KARL KANI GOLF 232kg1806【2025年度カレンダ】

商品情報

商品名

カールカナイゴルフ 吸水速乾 ビッグロゴ メッシュ切替 ストレッチ パンツ ドライ生地 232kg1806



キーワード

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商品説明

サイドやヨーク部分にメッシュ切替を施した、ストレッチパンツがリリース。

ビッグロゴプリントやロゴ刺繍が施され、バイカラーがラグジュアリー感あるディテールとなっています。

スコアカードやボールなどを入れるように深めのポケットを採用した嬉しい仕様。

程よい厚みのストレッチ性に富んだドライ生地を使用し、オールシーズン活躍するおススメの1本ですよ！



また、こちらの商品は232KG1210とセットアップとして着用も可能です。



※裾上げの有無はご注文の際の備考欄に「股下〇〇cm指定」とご記入ください。



サイズ/材質/生産国

下記サイズ表をご覧ください



発売日

2023/6/25