『スピットファイア (SPITFIRE) F4 99 DURO CONICAL FULL 53mm スケートボード ウィール スケボー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 21時 28分に出品され03月24日 21時 28分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スピットファイア (SPITFIRE) F4 99 DURO CONICAL FULL 53mm スケートボード ウィール スケボー
【商品説明】
・SPITFIRE
・ウィール
・スケートボード
・スピットファイア
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 5.20 cm
奥行 : 21.20 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8260円
325 入札履歴
終了
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