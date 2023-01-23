『デサント 世界陸連公認20年秋冬モデル ランニングシューズ GENTEN-RC スポーツシューズ 軽量 運動靴 ブラック 26.0 cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 20時 08分に出品され03月29日 20時 08分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント 世界陸連公認20年秋冬モデル ランニングシューズ GENTEN-RC スポーツシューズ 軽量 運動靴 ブラック 26.0 cm



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.40 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。