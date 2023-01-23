『Ocean&Earth(オーシャンアンドアース) BARRY BASIC LONG BOARD ブルー 92【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 14時 32分に出品され03月26日 14時 32分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ocean&Earth(オーシャンアンドアース) BARRY BASIC LONG BOARD ブルー 92"
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 36.50 cm
横幅 : 50.00 cm
奥行 : 71.00 cm
重量 : 3.24 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8260円
377 入札履歴
終了
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