『Puma Golf Duffle Bag プーマゴルフ ダッフルバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 13時 14分に出品され03月26日 13時 14分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 日本未発売モデル！Puma Golf Duffle Bag！



スペック

サイズ:24"(約61cm) x 12"(約30cm) x 11"(約28cm)

カラー:Black

※ネームプレートは付属しません

USモデル