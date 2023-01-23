『囲炉裏テーブル T-503【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 18時 53分に出品され03月20日 18時 53分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品発送元：キャンピングムーン | Campingmoon



スポーツ・アウトドア・旅行

熱やキズに強い特殊エンボス加工を施したオールステンレスファイアープレイステーブルです。サイズ （使用時）：囲炉裏の場合は（約）84.3cm×84.3cm×高さ30cm正方形 / 真ん中の開口部： 50cm×50cmサイズ （収納時）：86cm×19cm×8cm重さ: 約8Kg (材質：SUS304)付属品：Campingmoonオリジナル収納バッグ