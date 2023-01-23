『ゴルフ レーザー距離計 距離計測器 ゴルフスコープ 携帯型レーザー距離計 光学6倍望遠 7測定機能 IPX5防水高低差機能 操作簡単 父の日ギフト 日本語説明書【2024年最新】 』はヤフオクでから04月17日 18時 51分に出品され04月17日 18時 51分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【進化型ゴルフ距離計】
ゴルフ用レーザー距離計は多層膜コーティングを施した6倍のファインダーで、反射が減少し、明るく見やすい。までの直線距離が測定でき、1m/yd刻みでの表示が可能となっています。
測定距離：5〜650yd
防塵防水性：IP65（曇り予防レンズ）
スロープ補正距離表示：あり
対物レンズ有効径：24mm
レーザー波長：905nm(Class I laser)/ クラス1レーザー(不可視)
倍率：6倍
サイズ：約120×75×41mm
重量：約160g
付属品：レンズクリーナー、収納ケース、ストラップ、CR2リチウム電池、英語説明書 +電子版日本語取扱説明書
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落札価格8260円
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終了
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