Headgear Classics【海外限定★背番号1★S.CARTER】ROC-A-FELLA ゲームジャージ【ホワイト/オレンジ/ブルー】新品 ロッカフェラ メンズ ユニホーム【年末の贈り物】

Headgear Classics(ヘッドギアクラシックス)のタンクトップになります。

今回のUS買い付けで、現地直接買付けならではの1枚が入荷しました音楽や映画などをネタにしたスポーツアイテムをリリースするストリートブランド、Headgear Classicsの一品ROC-A-FELLA(ロッカフェラ)に背番号1番S.CARTER=Shawn Carter(ショーン・カーター)と言えば、JAY-Z(ジェイ・ジー)MLB NEW YORK METSや、NBA NEW YORK KNICSなど、ニューヨークを連想させる、白地にオレンジ*青の配色Early 2000s NEW YORK STREETをコンセプトにした今回の買付で(ブログを参照)、これを見過ごすなどありえない!発見した瞬間、即決!だった1枚プリントではなく、全てナイロンキャンバス*刺繍のワッペンで作りも言うことなし!日本国内での流通は極わずかなため、自分だけの1枚として愛着を持ってお使い頂けると思います



素材 100% POLYESTER

サイズ M L

着丈 79.0 82.5

身幅 54.0 56.5

※cm



US買付期間中は約1週間、発送が行えません

※定休日をご確認下さい。



メール便→×