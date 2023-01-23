『ガール GIRL スケボー スケートボード デッキ GASS SEVERED POP SECRET DECK 8.5インチ NO265【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 20時 48分に出品され03月13日 20時 48分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ

8.5 x 32 インチ

(約 21.59 x 81.28cm)

シェイプ：G053



仕様

カナディアンメイプル 7プライ

デッキテープ付き



商品説明

スタープレイヤー揃いのビッグカンパニーGIRL SKATEBOARDS(ガール スケートボード)のスケボー デッキです。



GRIFFIN GASSプロシグニチャーモデル。

デッキ面(足を載せる側)トップにグラスファイバーを使った、高強度・高反発 POP SECRETシリーズ。



オーソドックスで素直なシェイプに、キック・コンケーブも平均的。

ストリートでもパークでも、滑る場所を選ばずどなたにもオススメの一枚。



デッキ面(デッキテープを貼る面)が木目の場合、染色板のカラーはアソートになります。

デッキのみ(ウィール等の付属品なし)の商品です。