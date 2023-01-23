『ガール GIRL スケボー スケートボード デッキ GASS SEVERED POP SECRET DECK 8.5インチ NO265【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 20時 48分に出品され03月13日 20時 48分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ
8.5 x 32 インチ
(約 21.59 x 81.28cm)
シェイプ：G053
仕様
カナディアンメイプル 7プライ
デッキテープ付き
商品説明
スタープレイヤー揃いのビッグカンパニーGIRL SKATEBOARDS(ガール スケートボード)のスケボー デッキです。
GRIFFIN GASSプロシグニチャーモデル。
デッキ面(足を載せる側)トップにグラスファイバーを使った、高強度・高反発 POP SECRETシリーズ。
オーソドックスで素直なシェイプに、キック・コンケーブも平均的。
ストリートでもパークでも、滑る場所を選ばずどなたにもオススメの一枚。
デッキ面(デッキテープを貼る面)が木目の場合、染色板のカラーはアソートになります。
デッキのみ(ウィール等の付属品なし)の商品です。
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落札価格8260円
353 入札履歴
終了
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