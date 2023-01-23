『キャロウェイ ゴルフ TOY STORY レディース ストレッチ天竺半袖モックネックシャツ C23134242【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 09時 08分に出品され03月13日 09時 08分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー品番：
C23134242
素材：
綿54％・ポリエステル39％・ポリウレタン7％
原産国：
中国
プロフィール：
ゴルフで活躍のシーンが増えたモックネックシャツです。
胸にはオリジナルで描き起こしたキャラクターがデザインされています。
Tシャツ感覚で着ていただきたいシャツです。
コットン混素材なので、肌触りがとても良いです。
サイズ：
メーカー公表サイズ目安(cm)
S：身長154-162 バスト78-82
M：身長157-165 バスト80-84
L：身長160-168 バスト82-86
LL：身長163-171 バスト84-88
商品サイズ（仕上がり寸法）
S / バスト 86cm / 着丈 59cm / 肩幅 35cm / 袖丈 14.7cm
M / バスト 90cm / 着丈 61cm / 肩幅 36cm / 袖丈 15cm
L / バスト 94cm / 着丈 63cm / 肩幅 37cm / 袖丈 15.4cm
LL / バスト 98cm / 着丈 65cm / 肩幅 38cm / 袖丈 15.7cm
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落札価格8260円
843 入札履歴
終了
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