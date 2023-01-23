キャロウェイ ゴルフ TOY STORY レディース ストレッチ天竺半袖モックネックシャツ C23134242【2024年最新】

商品情報

メーカー品番：

C23134242



素材：

綿54％・ポリエステル39％・ポリウレタン7％



原産国：

中国



プロフィール：

ゴルフで活躍のシーンが増えたモックネックシャツです。

胸にはオリジナルで描き起こしたキャラクターがデザインされています。

Tシャツ感覚で着ていただきたいシャツです。

コットン混素材なので、肌触りがとても良いです。



サイズ：

メーカー公表サイズ目安(cm)

S：身長154-162 バスト78-82

M：身長157-165 バスト80-84

L：身長160-168 バスト82-86

LL：身長163-171 バスト84-88



商品サイズ（仕上がり寸法）

S / バスト 86cm / 着丈 59cm / 肩幅 35cm / 袖丈 14.7cm

M / バスト 90cm / 着丈 61cm / 肩幅 36cm / 袖丈 15cm

L / バスト 94cm / 着丈 63cm / 肩幅 37cm / 袖丈 15.4cm

LL / バスト 98cm / 着丈 65cm / 肩幅 38cm / 袖丈 15.7cm