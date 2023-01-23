『SALE BROOKS（ブルックス） BRM3933 NB ランニング シューズ Ghost15 ゴースト15 23SS【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月15日 02時 21分に出品され05月15日 02時 21分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【メーカー】BROOKS（ブルックス）
【カテゴリー】陸上・ランニング
【分類】シューズ
【商品説明】
不動の人気を誇るロングセラーモデル。
スムーズな走り心地:新しく採用されたソフトな”DNALOFTv2”ミッドソールとセグメントされたクラッシュパッドのアウトソールが連動し、接地から蹴り出しまでの流れをスムーズに導きます。
【カラー・仕様・サイズ】
素材
アッパー/合成繊維
ミッドソール/合成樹脂（DNA LOFT）
アウトソール/ゴム
重量：片足約280g（27.0cm）
カラー：NB（ネイビー）
生産国：ベトナム
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落札価格8260円
895 入札履歴
終了
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