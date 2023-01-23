『SALE BROOKS（ブルックス） BRM3933 NB ランニング シューズ Ghost15 ゴースト15 23SS【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月15日 02時 21分に出品され05月15日 02時 21分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【メーカー】BROOKS（ブルックス）

【カテゴリー】陸上・ランニング

【分類】シューズ

【商品説明】

不動の人気を誇るロングセラーモデル。

スムーズな走り心地:新しく採用されたソフトな”DNALOFTv2”ミッドソールとセグメントされたクラッシュパッドのアウトソールが連動し、接地から蹴り出しまでの流れをスムーズに導きます。



【カラー・仕様・サイズ】

素材

アッパー/合成繊維

ミッドソール/合成樹脂（DNA LOFT）

アウトソール/ゴム

重量：片足約280g（27.0cm）

カラー：NB（ネイビー）

生産国：ベトナム