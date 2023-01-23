『ダンロップ ゼクシオ スポーツバッグ GGB-X141 ボストンバッグ#DUNLOP#XXIO#GGBX141#2022SS【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 02時 03分に出品され04月03日 02時 03分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品情報

メーカー：ダンロップ

モデル：ゼクシオ スポーツバッグ

品番：GGB-X141

仕様：日本仕様・メーカー正規品



スペック

サイズ：L48×H30×W23（cm）





検索ワード

#DUNLOP#ダンロップ#XXIO#ゼクシオ#バッグ&アクセサリー#2022年モデル