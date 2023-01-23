『法人限定 コートブラシ 幅150cm グランド用品 陸上 体育用品 グランド コート整備 ブラシ コートブラシナイロン150 トーエイライト B2317 B-2317【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 20時 47分に出品され04月23日 20時 47分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
グランド整備の必需品！
補強入り一体型大型ジョイント金具を採用したコートブラシです。
柄はスチールパイプビニールコーティング仕上げです。
教育施設やスポーツ施設で活躍します。
商品番号
TL-B2317
お客様組立の商品(新品)
※配送の注意事項がございます。詳細は下記表をご確認ください。
サイズ
ブラシ：幅150cm
柄：25.4mm×135cm
重量：4.6kg
仕様
ブラシ：PVC(毛の長さ約10cm)
柄：スチールパイプビニールコーティング仕上
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配送情報
配送料 全国送料一律 800円/2本あたり (軒先渡し)
※1本のご購入でも送料は800円です。
※但し、沖縄県、離島、遠隔地は中継料が必要ですのでお問い合わせください。
配送の注意事項
※受注生産のため、発送まで1週間前後お時間を頂きます。(土日祝日を除く)
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落札価格8260円
857 入札履歴
終了
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