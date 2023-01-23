『法人限定 コートブラシ 幅150cm グランド用品 陸上 体育用品 グランド コート整備 ブラシ コートブラシナイロン150 トーエイライト B2317 B-2317【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 20時 47分に出品され04月23日 20時 47分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 グランド整備の必需品！

補強入り一体型大型ジョイント金具を採用したコートブラシです。

柄はスチールパイプビニールコーティング仕上げです。

教育施設やスポーツ施設で活躍します。



商品番号

TL-B2317



お客様組立の商品(新品)



※配送の注意事項がございます。詳細は下記表をご確認ください。



サイズ

ブラシ：幅150cm

柄：25.4mm×135cm

重量：4.6kg



仕様

ブラシ：PVC(毛の長さ約10cm)

柄：スチールパイプビニールコーティング仕上



体育用品 体育用具 コート整備 コートブラシ コート用 グランド整備 グランド用品 トンボ 整備用品 ブラシ 部活動 スポーツイベント スポーツチーム 備品 学校 スクール 学校 施設 小学校 中学校 教育施設 スポーツ施設 運動施設 イベント トーエイライト TOEI LIGHT 藤栄



配送情報

配送料 全国送料一律 800円/2本あたり (軒先渡し)

※1本のご購入でも送料は800円です。

※但し、沖縄県、離島、遠隔地は中継料が必要ですのでお問い合わせください。



配送の注意事項

※受注生産のため、発送まで1週間前後お時間を頂きます。(土日祝日を除く)