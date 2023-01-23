『2017 L1 エルワン パンツ WOMENS HEARTBREAKER BASIC PANT DEEP TEAL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 00時 48分に出品され03月28日 00時 48分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品詳細
|商品説明
|This year the Heartbreaker basic is made of cavalry stretch twill. We have switched the fabric direction on the gusset for improved strength and stertch. Features: Denim rivets and bar-tacks， a waxed shoelace belt， zip leg pocket， a crotch gusset， articulated knees， zip hem， key clip and L1 trims.
|ブランド
|L1
|モデル
|HEARTBREAKER BASIC PANT
|カラー
|DEEP TEAL
|スペック
|・10，000mm/10，000g
・Critically Taped
・Shell
・Skinny Fit
|サイズ
|XS(ウェスト：約81cm 股下：約76cm）
S(ウェスト：約84cm 股下：約77cm）
M(ウェスト：約90cm 股下：約84cm）
商品カテゴリ
商品コード
17lhbpdt
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落札価格8260円
490 入札履歴
終了
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