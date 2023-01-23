『2017 L1 エルワン パンツ WOMENS HEARTBREAKER BASIC PANT DEEP TEAL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 00時 48分に出品され03月28日 00時 48分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品詳細 商品説明 This year the Heartbreaker basic is made of cavalry stretch twill. We have switched the fabric direction on the gusset for improved strength and stertch. Features: Denim rivets and bar-tacks， a waxed shoelace belt， zip leg pocket， a crotch gusset， articulated knees， zip hem， key clip and L1 trims. ブランド L1 モデル HEARTBREAKER BASIC PANT カラー DEEP TEAL スペック ・10，000mm/10，000g

・Critically Taped

・Shell

・Skinny Fit サイズ XS(ウェスト：約81cm 股下：約76cm）

S(ウェスト：約84cm 股下：約77cm）

M(ウェスト：約90cm 股下：約84cm） 商品カテゴリ ACTIVE-BOARD スノーボード スノーウェア L1 2017 スポーツ スノーボード ウエア パンツ

商品コード 17lhbpdt