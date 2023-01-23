『DRUNK ELEPHANT Lala Retro Whipped Cream 1.69 oz/ 50 mL ドランクエレファント ララレトロ ホイップドクリーム 1.69 oz/ 50 mL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 08時 36分に出品され04月01日 08時 36分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【Drunk Elephant - ドランクエレファント - 】

アメリカ発の安全で低刺激なスキンケアブランド。

100%ナチュラルが必ずしも肌に良いわけではないという考えのもと、ナチュラルとケミカルの成分をバランス良く配合しています。

ミラクルオイルとも呼ばれるマルラオイルを使用しており、美容業界ビューティーブロガーの間で大注目を集めているブランドです！



容量：1.69 oz/ 50 mL