『NARS(ナーズ) アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック 200 BREATHLESS (ピンクヌード)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 17時 04分に出品され03月26日 17時 04分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NARS(ナーズ) アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック 200 BREATHLESS (ピンクヌード)



【商品説明】

・200 BREATHLESS (ピンクヌード)

・シアーからミディアムに発色

・保湿効果

・光沢のある仕上がり

・内容量：1.5g



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。