『RF-FC1932B MTG プラチナ電子ローラー ReFa 4 CARAT 美顔ローラー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 06時 59分に出品され04月05日 06時 59分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
RF-FC1932B
製品について
ブランド リファ(ReFa)
アイテム MTG ReFa 4 CARAT リファフォーカラット RF-FC1932B プラチナ電子ローラー
品番 RF-SC1932B
材質/成分表示 ABS、アクリル、ステンレス、ナイロン、シリコーンゴム、アルミニウム、プラチナ
重量 約205g
サイズ 約70mm×168mm×69mm
メーカー 株式会社MTG
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落札価格8260円
602 入札履歴
終了
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