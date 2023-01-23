『パナソニック ES-ST6T リニアシェーバー ラムダッシュ 3枚刃 メンズシェーバー 電動 電気シェーバー 水洗い 防水 お風呂で剃れる ES-ST6T-K ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 19時 51分に出品され03月25日 19時 51分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー：パナソニック

型式：ES-ST6T-K

カラー：-K ブラック

重量：155g（シェーバーホルダーなし）

本体寸法：高さ16×幅6.5×奥行き5.5cm





付属品

ACアダプター

充電スタンド

シェーバーホルダー

ポーチ

専用オイル

掃除用ブラシ





商品詳細はメーカー公式ＨＰでご確認ください。