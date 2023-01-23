『リニアシェーバー ラムダッシュ 3枚刃 ES-ST2S Panasonic パナソニック メンズシェーバー 電動 シェーバー 白 電気シェーバー お風呂剃り可 充電式【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 07時 05分に出品され03月24日 07時 05分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品説明
お風呂剃りでもパワーが落ちない「高速リニアモーター」駆動
泡で肌にやさしくお風呂剃り「泡メイキングモード」
ヒゲの濃さを検知しパワーを自動制御「ラムダッシュAI（センシング約200回/秒）」
※輸送や梱包によるシワ等がある場合がございます。
※撮影時の環境、ご覧のモニター等の環境により色味が異なって見える場合がございます。ご了承ください。
【リニアシェーバー ラムダッシュ 3枚刃 ES-ST2S Panasonic パナソニック メンズシェーバー 電動 シェーバー 白 電気シェーバー お風呂剃り可 充電式 シェーバーホルダー 専用オイル 掃除用ブラシ】
仕 様
品番：ES-ST2S-W
電源：充電式 急速1時間充電
本体寸法：高さ15.5×幅6.5×奥行き5cm
質量：約145g(シェーバーホルダーなし)
色柄名称：W(白)
内 容
本体
シェーバーホルダー
専用オイル
掃除用ブラシ
生 産 国
本体：日本
ACアダプター：中国
*店舗問合せ用品番*
【gk0011】
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落札価格8260円
940 入札履歴
終了
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