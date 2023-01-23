リニアシェーバー ラムダッシュ 3枚刃 ES-ST2S Panasonic パナソニック メンズシェーバー 電動 シェーバー 白 電気シェーバー お風呂剃り可 充電式【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

商品説明

お風呂剃りでもパワーが落ちない「高速リニアモーター」駆動

泡で肌にやさしくお風呂剃り「泡メイキングモード」

ヒゲの濃さを検知しパワーを自動制御「ラムダッシュAI（センシング約200回/秒）」



※輸送や梱包によるシワ等がある場合がございます。

※撮影時の環境、ご覧のモニター等の環境により色味が異なって見える場合がございます。ご了承ください。



【リニアシェーバー ラムダッシュ 3枚刃 ES-ST2S Panasonic パナソニック メンズシェーバー 電動 シェーバー 白 電気シェーバー お風呂剃り可 充電式 シェーバーホルダー 専用オイル 掃除用ブラシ】



仕 様

品番：ES-ST2S-W

電源：充電式 急速1時間充電

本体寸法：高さ15.5×幅6.5×奥行き5cm

質量：約145g(シェーバーホルダーなし)

色柄名称：W(白)



内 容

本体

シェーバーホルダー

専用オイル

掃除用ブラシ



生 産 国

本体：日本

ACアダプター：中国



*店舗問合せ用品番*

【gk0011】