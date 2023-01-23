『CHANEL LA COLLECTION 2023 シャネル ラ コレクション ポーチ 巾着タイプ コットン 100% ブラック×ホワイト 限定特別ギフト ノベルティー シャネル BOX付【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 15時 39分に出品され03月20日 15時 39分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|ブランド
|商品名
|CHANEL LA COLLECTION 2023 SPECIAL GIFT COTTON POACH BLACK
シャネル ラ コレクション特別ギフト コットンポーチ 巾着タイプ
|状 態
|正規品（特別ギフト）新品・未使用
|生産国
|MADE IN CHAINA/中国製
|カラー
|ブラック×ホワイト
|サイズ
|約H22.5×W(直径)16.5cm
|仕 様
|ポーチ 巾着タイプ ・内/ポケット×3・コットン100%
|付属品
|CHANEL BOX付
|コメント
|LA COLLECTION 2023特別ギフト(ノベルティー)です。
お金を出しても購入できない超激レア商品…CHANELフリークにはたまらない逸品です。
この夏…ご自分用に…プレゼントにも最適ですよ!!
|広告文責
|株式会社 ア・ドマーニ 東京都台東区駒形2-1-27-4F TEL 03-5830-7166
|メーカー
|シャネル株式会社 東京都中央区銀座3-5-3 お問合せ先 TEL 0120-525-519
|区 分
|海外製（フランス）化粧品
商品カテゴリ
商品コード
la-collectionbc
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落札価格8260円
188 入札履歴
終了
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