『CHANEL LA COLLECTION 2023 シャネル ラ コレクション ポーチ 巾着タイプ コットン 100% ブラック×ホワイト 限定特別ギフト ノベルティー シャネル BOX付【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 15時 39分に出品され03月20日 15時 39分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 ブランド 商品名 CHANEL LA COLLECTION 2023 SPECIAL GIFT COTTON POACH BLACK

シャネル ラ コレクション特別ギフト コットンポーチ 巾着タイプ 状 態 正規品（特別ギフト）新品・未使用 生産国 MADE IN CHAINA/中国製 カラー ブラック×ホワイト サイズ 約H22.5×W(直径)16.5cm 仕 様 ポーチ 巾着タイプ ・内/ポケット×3・コットン100% 付属品 CHANEL BOX付 コメント LA COLLECTION 2023特別ギフト(ノベルティー)です。

お金を出しても購入できない超激レア商品…CHANELフリークにはたまらない逸品です。

この夏…ご自分用に…プレゼントにも最適ですよ!! 広告文責 株式会社 ア・ドマーニ 東京都台東区駒形2-1-27-4F TEL 03-5830-7166 メーカー シャネル株式会社 東京都中央区銀座3-5-3 お問合せ先 TEL 0120-525-519 区 分 海外製（フランス）化粧品 商品カテゴリ A.DOMANI CHANEL コスメ・フレグランス コスメ、美容、ヘアケア メイク道具 化粧ポーチ

商品コード la-collectionbc