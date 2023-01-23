『金属製の植木鉢スタンド、フラワースタンド、屋内屋外用の黒い美しい鉄のアートプランターホルダー、観葉植物 台 家装飾【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 07時 55分に出品され03月18日 07時 55分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

金属製の植木鉢スタンド、フラワースタンド、屋内屋外用の黒い美しい鉄のアートプランターホルダー、観葉植物 台 家装飾



【商品説明】

・【あなたの家を飾る】家に特定のタッチを加え、寝室の隅にあるあなたの植物を強調し、ダイニングルーム、フロントポーチ、パティオに素敵な追加をします。

・【省スペース】さまざまな種類の鉢植えの植物を保持できます、スペースを取らず、愛する植木鉢を簡単に飾ることができます。

・【美しい外観】家族やガーデニング愛好家に適しています。素晴らしい家と庭の装飾プロジェクト。これはあなたの好きな庭師への贈り物です。

・【自由に配置できます】プランターを玄関や窓に配置すると、誰もが訪れたプランターを見ることができます。

・【金属構造】植物スタンドは丸いトップと3本の脚を備えています。美しい渦巻き模様のデザイン、非常に頑丈で頑丈な植木鉢スタンド



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 1.56 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。