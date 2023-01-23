『8点セット フラワースタンド3段 幅60 プラスチック 室内 屋外 おしゃれ 花台 フラワーラック ガーデニング ガーデンラック 飾り棚 ディスプレイラック 花置き台【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 22時 33分に出品され05月03日 22時 33分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明







玄関・庭・室内と、様々な場所でお花や観葉植物、小物などを飾る事ができます。

お部屋や玄関に置き、観葉植物を置けば、癒しの空間を演出できます。

3段の棚でお花をすっきりまとめられます。

プラスチックなので錆びることもなく、組立もとても簡単！ 商品名 フラワースタンド3段600 サイズ 本体サイズ：W600×D490×H475mm

本体重量：約1，250g

耐荷重：約8kg（1段あたり） 材質 ポリプロピレン 備考 送料 送料無料

沖縄・離島を含む(一部配送不可地域)のご注文は配達不可のためキャンセルさせて頂きます。 商品カテゴリ furniture store 家具、インテリア インテリア雑貨 花瓶、フラワースタンド 花瓶台、フラワースタンド 家具、インテリア インテリア雑貨 花瓶、フラワースタンド 花瓶台、フラワースタンド

商品コード sp-063-10424979-1