『8点セット フラワースタンド3段 幅60 プラスチック 室内 屋外 おしゃれ 花台 フラワーラック ガーデニング ガーデンラック 飾り棚 ディスプレイラック 花置き台【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 22時 33分に出品され05月03日 22時 33分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|玄関・庭・室内と、様々な場所でお花や観葉植物、小物などを飾る事ができます。
お部屋や玄関に置き、観葉植物を置けば、癒しの空間を演出できます。
3段の棚でお花をすっきりまとめられます。
プラスチックなので錆びることもなく、組立もとても簡単！
|商品名
|フラワースタンド3段600
|サイズ
|本体サイズ：W600×D490×H475mm
本体重量：約1，250g
耐荷重：約8kg（1段あたり）
|材質
|ポリプロピレン
|備考
|送料
|送料無料
沖縄・離島を含む(一部配送不可地域)のご注文は配達不可のためキャンセルさせて頂きます。
商品カテゴリ
商品コード
sp-063-10424979-1
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¥ 8260
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¥ 8260
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落札価格8260円
950 入札履歴
終了
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