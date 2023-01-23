ITANSE ティーツリー ドラムシルバー 庭木 8号 1個売り 送料無料 イタンセ公式【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

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商品情報 ティーツリーは、オーストラリア原産のネイティブプランツです。

アロマティックな香りがあり、ハーブとしても使用されています。

殺菌力が強く、虫除けの効果もあり、紅葉も楽しめます。

ドラムシルバーは、光沢のあるシルバーリーフで、光に当たるとより、美しくみえます。

原産地では3〜5ｍ程に生長します。

まだまだ、流通量が少ないので、日本では希少性があります。



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