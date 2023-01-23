『ITANSE ティーツリー ドラムシルバー 庭木 8号 1個売り 送料無料 イタンセ公式【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 06時 47分に出品され03月13日 06時 47分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ティーツリーは、オーストラリア原産のネイティブプランツです。
アロマティックな香りがあり、ハーブとしても使用されています。
殺菌力が強く、虫除けの効果もあり、紅葉も楽しめます。
ドラムシルバーは、光沢のあるシルバーリーフで、光に当たるとより、美しくみえます。
原産地では3〜5ｍ程に生長します。
まだまだ、流通量が少ないので、日本では希少性があります。
【検索キーワード】
花木 花の木 花苗 花の苗 ハーブ 庭園樹木 ティーツリー・ドラムシルバー Leptospermun brachyandrum 常緑 フトモモ ティーツリー ネイティブプランツ オージープランツ アロマ シンボルツリー タイムハニーマータル コットンキャンディ レボリューションゴールド ピンクカスケード シャイニングアロー レモンティーツリー 記念樹 グランドカバー 育て方 生垣 庭木 園芸 イタンセ ITANSE あすつく送料無料
パンタグラック S（2個セット）タカショー 植木鉢 家庭菜園 大型 スタンド 野菜 丸 ラック カバー 置くだけ 室内 プランター菜園 花苗
¥ 8260
Floralies プランタースタンド アイアン 鉄製 アイビースタンド ガーデンラック 屋外 錆びない 2段 3段 横型 花台 フラワーラ
¥ 8260
合成樹脂製 キャスター受皿付 ＴＰ３Ａ アンティーク ストーン １４号 穴あり
¥ 8260
先行予約 2024年1月下旬入荷予定 植木鉢 大型植木鉢 スクエア 角型 カピ アイボリー ブラック Capi キューブポット リブ 40cm 送料無料 hnw1
¥ 8260
先行予約 2024年1月下旬入荷予定 植木鉢 Capi キューブポット リブ 40cm Planter square Rib 送料無料 カピ アイボリー kofi903 ブラック kofz903 hnw1
¥ 8260
送料無料 ファイバークレイ 植木鉢 ステップボックス 32cm Dブラウン色 四角 アンティークテラコッタ風 園芸 ガーデニング 北海道・沖縄・離島出荷不可 仕未
¥ 8260
【盆栽鉢】 時代鉢 南蛮壺鉢（大型サイズ）いよじ園
¥ 8260
光製作所 自転車型 ラタン プランター 植物 植木鉢 天然木 木製 籐 おしゃれ アンティーク 和風 和室 玄関 収納 代引不可
¥ 8260
光製作所 自転車型 ラタン プランター 植物 植木鉢 天然木 木製 籐 おしゃれ アンティーク 和風 和室 玄関 収納 代引不可
¥ 8260
光製作所 ラタン プランター 植物 植木鉢 天然木 木製 籐 おしゃれ アンティーク 和風 和室 玄関 収納 代引不可
¥ 8260
光製作所 ラタン プランター 植物 植木鉢 天然木 木製 籐 おしゃれ アンティーク 和風 和室 玄関 収納 代引不可
¥ 8260
送料無料 イタリア製 アンティーク ローマンプランター 42cm 2個セット シンプル 素焼き 陶器鉢 北海道・沖縄・離島出荷不可
¥ 8260
送料無料 ベトナム鉢 プラハ M30cm 2個セット ファイヤーウォッシュ色 テラコッタ 素焼 陶器鉢 寄せ植え 北海道・沖縄・離島出荷不可
¥ 8260
〔20個セット〕 舟形 植木鉢/プランター 〔25型 ベージュ〕 約幅25.2cm 軽量 リッチェル ボタニー バルカボール 〔園芸用品〕
¥ 8260
〔20個セット〕 舟形 植木鉢/プランター 〔25型 ベージュ〕 約幅25.2cm 軽量 リッチェル ボタニー バルカボール 〔園芸用品〕[21]
¥ 8260
〔20個セット〕 舟形 植木鉢/プランター 〔25型 ホワイト〕 約幅25.2cm 軽量 リッチェル ボタニー バルカボール 〔園芸用品〕
¥ 8260
〔20個セット〕 舟形 植木鉢/プランター 〔25型 ホワイト〕 約幅25.2cm 軽量 リッチェル ボタニー バルカボール 〔園芸用品〕[21]
¥ 8260
(まとめ) 深型 プランター/植木鉢 〔アイボリー 45型〕 止水栓付き ガーデニング用品 園芸 〔×20個セット〕
¥ 8260
落札価格8260円
190 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！