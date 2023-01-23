『造花 フラワーパネル 花額 触媒加工品 お洒落花額 お部屋にお花を【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 14時 28分に出品され03月19日 14時 28分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 幅90ｃｍ強力両面テープ付 触媒加工 商品カテゴリ きつつき 壁を飾る 壁面装飾/壁掛け/グリーンマット 花、ガーデニング 造花、アートフラワー 花束、アレンジメント

商品コード kj-1105