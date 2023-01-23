デラックスクリスマスリース 50cm パールゴールド 特大 玄関 おしゃれ 北欧 手作り【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

お洒落な街の神戸でデザイナーによって１つ１つ丁寧に手作りされている非常に珍しく希少な国内生産品です。



当ショップ大人気のデラックスサイズのクリスマスリース50cmパールゴールドです。

パールコッパーのベルが３つも付いてホワイトパールのスノーフレーク、ゴールドとシルバーのエンジェル付きリボンなど全体がキラキラ輝く美しいリースです。



施設、お店やショップに飾れば目が奪われること間違いなしの特大クリスマスリース。

大切な人やお世話になっている方々へのクリスマスプレゼント、クリスマスギフトとしてもバッチリです。



これ一つ飾るだけでクリスマスムードがより一層高まります

お部屋に、玄関に…お好きな場所に飾ってお楽しみください。

ご自宅用としてもギフト用としても人気です。



商品サイズ 約 直径50cm