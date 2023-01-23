『デラックスクリスマスリース 50cm パールゴールド 特大 玄関 おしゃれ 北欧 手作り【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 15時 22分に出品され03月10日 15時 22分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お洒落な街の神戸でデザイナーによって１つ１つ丁寧に手作りされている非常に珍しく希少な国内生産品です。
当ショップ大人気のデラックスサイズのクリスマスリース50cmパールゴールドです。
パールコッパーのベルが３つも付いてホワイトパールのスノーフレーク、ゴールドとシルバーのエンジェル付きリボンなど全体がキラキラ輝く美しいリースです。
施設、お店やショップに飾れば目が奪われること間違いなしの特大クリスマスリース。
大切な人やお世話になっている方々へのクリスマスプレゼント、クリスマスギフトとしてもバッチリです。
これ一つ飾るだけでクリスマスムードがより一層高まります
お部屋に、玄関に…お好きな場所に飾ってお楽しみください。
ご自宅用としてもギフト用としても人気です。
商品サイズ 約 直径50cm
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落札価格8260円
961 入札履歴
終了
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