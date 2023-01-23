『フラワースタンド プランタースタンド 吊り下げ式 ベランダガーデン アイアンアート 鉄 鉢棚 プランター台 プランター棚 防雨シート付属 鉢植え【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 50分に出品され03月15日 02時 50分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品説明



飽きのこないシンプルなデザインでありながら耐荷重は

屋外、屋内とどちらにも使用できます。

花以外にもキッチン、リビング等に飾り棚としてや、日用品の整理棚として場所や用途を問わず利用できるスタンドです。

庭・エントランス・玄関のまわりに。

植木鉢、鉢植え置き、棚(ラック)、鉢台として。(プランタースタンド、フラワースタンド、鉢スタンド)

観葉植物をおしゃれに並べられる



サイズ:100cm×25cm×12cm

※本製品はお客様より簡単に組立する必要です。