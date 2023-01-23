『フェイクグリーン オニオンフラワー 造花 1セット（6点） 7546994【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 19時 29分に出品され03月13日 19時 29分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
瑞々しく発色がきれいなフェイクグリーンです。
お気に入りのフラワーベースに入れてリビングや玄関に飾るだけでお部屋がパッと明るくなります。
お店やイベント等での装飾、インテリアにもオススメです。
こちらの商品はメーカー直送のため代金引換え (代引)でのご注文はできませんのでご了承ください。
全長約64cm
規格
生産地：中国
素材・成分：ポリエステル、ポリエチレン
パッケージ：個別箱
注意事項
屋外での使用は色あせや破損等、劣化を早めますのでご注意ください。
モニターや照明により実際のお色とは違って見える場合がございます。
小さなキズ、黒点などの有る場合がございます。
ご了承の上ご購入いただきます様お願い申し上げます。
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落札価格8260円
156 入札履歴
終了
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