フェイクグリーン オニオンフラワー 造花 1セット（6点） 7546994【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

瑞々しく発色がきれいなフェイクグリーンです。

お気に入りのフラワーベースに入れてリビングや玄関に飾るだけでお部屋がパッと明るくなります。

お店やイベント等での装飾、インテリアにもオススメです。





こちらの商品はメーカー直送のため代金引換え (代引)でのご注文はできませんのでご了承ください。





全長約64cm

規格

生産地：中国

素材・成分：ポリエステル、ポリエチレン

パッケージ：個別箱

注意事項

屋外での使用は色あせや破損等、劣化を早めますのでご注意ください。



モニターや照明により実際のお色とは違って見える場合がございます。



小さなキズ、黒点などの有る場合がございます。

ご了承の上ご購入いただきます様お願い申し上げます。



