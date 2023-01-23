『トンボ スコッパー カク 角型 ショベル シャベル スコップ 送料無料 4983042122540【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 16時 37分に出品され04月22日 16時 37分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
従来のショベルの発想を大きく覆した全く新しい作業ツール、「スコッパー」。
グリップのT字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった多様な作業を可能にしたハイパースコップです。
堅牢なボディで、土木作業はもちろんのこと、農作業やガーデニングなど、幅広くお使いいただけます。
材質：ハイテンパイプ
刃先幅：255mm
刃先長さ：300mm
全長：980mm
折り曲げ全長：690mm
重量：2.3kg
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4983042122540
商品コード
4983042122540
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落札価格8260円
530 入札履歴
終了
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