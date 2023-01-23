『トンボ スコッパー カク 角型 ショベル シャベル スコップ 送料無料 4983042122540【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 16時 37分に出品され04月22日 16時 37分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明





従来のショベルの発想を大きく覆した全く新しい作業ツール、「スコッパー」。

グリップのT字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった多様な作業を可能にしたハイパースコップです。

堅牢なボディで、土木作業はもちろんのこと、農作業やガーデニングなど、幅広くお使いいただけます。



材質：ハイテンパイプ

刃先幅：255mm

刃先長さ：300mm

全長：980mm

折り曲げ全長：690mm

重量：2.3kg





商品カテゴリ ejoy 店 新商品 DIY、工具 業務、産業用 農業用 農具 スコップ、シャベル

JANコード/ISBNコード 4983042122540

商品コード 4983042122540