『6本セット クルメツツジ(久留米ツツジ) ミックス 三色咲き 5.5号ポット 0.4m前後(根鉢含む) 常緑低木 常緑樹 花木 低い生け垣【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 02時 38分に出品され03月28日 02時 38分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
樹高： 40cm前後(根鉢含む)
送料無料（北海道・沖縄・離島地域にはお届けを行っておりません）
お任せ品（写真と同等商品の発送となります）
ツツジ（久留米ツツジ、五月ツツジ、平戸ツツジ） 常緑樹 常緑低木 目隠し 庭木 低木 生垣
花木 庭木の苗/マサキ（柾）：オウゴンマサキ（黄金マサキ）5号ポット 10株セット
¥ 8259
タブノキ 樹高0.3m前後 10.5cmポット （30本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 8253
ヤマモモ 樹高0.3m前後 10.5cmポット （30本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 8253
ナナミノキ 樹高0.3m前後 10.5cmポット （30本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 8253
ソヨゴ 樹高0.3m前後 10.5cmポット （30本セット）（送料無料） メス木 苗 植木 苗木 庭
¥ 8253
センリョウ 樹高0.3m前後 10.5cmポット （30本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 8253
シャシャンボ 樹高0.3m前後 10.5cmポット （30本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 8253
サカキ（ホンサカキ） 本榊 樹高0.3m前後 10.5cmポット （30本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭 さかき
¥ 8253
クスノキ 樹高0.3m前後 10.5cmポット （30本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 8253
シキミ 樹高0.3m前後 10.5cmポット （30本セット）（送料無料） シキミの苗 シキミの苗 植木 苗木 庭
¥ 8253
トキワマンサク（青葉赤花）（30本セット） 樹高0.2m前後 10.5cmポット 常盤満作 ときわまんさく 生垣用 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み 目隠し・生垣
¥ 8246
ヤブツバキ（25本セット） 樹高0.5m前後 10.5cmポット ツバキ 椿 つばき 山椿 ヤマツバキ 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み 目隠し・生垣
¥ 8246
サザンカ（30本セット） 樹高0.5m前後 10.5cmポット 山茶花 さざんか タチカン赤花（生垣樹木） 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
¥ 8246
スギ（30本セット） 樹高0.3m前後 10.5cmポット 杉 ノキ すぎ スギノキ 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
¥ 8246
カンツバキ（30本セット） 樹高0.3m前後 10.5cmポット 寒椿 かんつばき つばき 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
¥ 8246
イヌツゲ（35本セット） 樹高0.3m前後 10.5cmポット (犬黄楊) いぬつげ 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み 目隠し・生垣
¥ 8246
アラカシ（30本セット） 樹高0.5m前後 10.5cmポット あらかし (粗樫 クロガシ ナラバガシ) 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
¥ 8246
チャノキ（30本セット） 樹高0.3m前後 10.5cmポット お茶の木 （ヤブキタ） やぶきた 茶の木 ちゃのき 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み 目隠し・生垣
¥ 8246
落札価格8260円
894 入札履歴
終了
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