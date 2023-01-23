『6本セット クルメツツジ(久留米ツツジ) ミックス 三色咲き 5.5号ポット 0.4m前後(根鉢含む) 常緑低木 常緑樹 花木 低い生け垣【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 02時 38分に出品され03月28日 02時 38分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 樹高： 40cm前後(根鉢含む)

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ツツジ（久留米ツツジ、五月ツツジ、平戸ツツジ） 常緑樹 常緑低木 目隠し 庭木 低木 生垣