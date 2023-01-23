『19mm ゴールドドッグチェーンカラー メタルウォーキングメタルチェーンカラー ジルコニアロック付き ラグジュアリードッグ 18K キューバリ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月13日 18時 03分に出品され05月13日 18時 03分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名（日本語）】

19mm ゴールドドッグチェーンカラー メタルウォーキングメタルチェーンカラー ジルコニアロック付き ラグジュアリードッグ 18K キューバリ



【商品名（英語）】

19MM Gold Dog Chain Collar Metal Walking Metal Chain Collar with Zirconia Locking Luxury Dog 18K Cuban Link Strong Heavy Duty Chew Proof for Medium Dogs American Pitbull German Shepherd



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