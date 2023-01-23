『【在庫処分】アボ・ダーム キャット ダック＆ターキー 20P【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 04時 56分に出品され03月21日 04時 56分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 原材料：ダック、乾燥ターキー、えんどう豆、えんどう豆蛋白、キャノーラオイル、ひよこ豆、タピオカ粉、乾燥アボカド果肉、トマト繊維、亜麻仁、ナチュラルフレーバー、卵、塩、イヌリン、塩化カリウム、ビタミン（塩化コリン、ビタミンE、ビタミンC、ビオチン、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、ビタミンA、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンB12、ビタミンB6、ビタミンD3、葉酸）、ミネラル（硫酸亜鉛、硫酸鉄、鉄アミノ酸キレート、亜鉛アミノ酸キレート、セレニウム酵母、銅アミノ酸キレート、硫酸銅、硫酸マンガン、マンガンアミノ酸キレート、ヨウ素酸カルシウム）、アボカドオイル、タウリン、パセリ、海藻、メチオニン、ユッカエキス、イノシトール成分：粗タンパク 32.0%以上、粗脂肪18%以上、粗繊維6.0%以下、水分10.0%以下、灰分8.0%以下原産国：アメリカ